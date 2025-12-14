Sangiustese-Trodica è il giorno dell’atteso derby d’alta classifica

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby tra Sangiustese e Trodica rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia in una sfida di alta classifica. Un incontro che suscita entusiasmo tra tifosi e appassionati, ma che per i club rimane una partita da affrontare con la stessa determinazione di sempre.

"Ecco una partita attesa dall’ambiente, ma per noi non cambia nulla perché è da affrontare come tutte le altre". È quanto dice Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, sul match contro il Trodica. "Non dovremo abbassarci troppo cercando di vincere più duelli possibile e farci valere sulle seconde palle". Sono stati giorni di lavoro dopo la sconfitta di sette giorni fa a Matelica e tra i rossoblù non mancano le motivazioni per riprendere il cammino. "La squadra come sempre ha risposto in modo ottimale sotto questo profilo, da quando sono alla guida tecnica i ragazzi hanno fatto sempre bene". Sport.quotidiano.net

Mercato. Marani al Trodica. La Sangiustese su Monti - Il portiere Riccardo Marani &#232; un giocatore del Trodica mentre si attende che venga ufficializzato l’arrivo ... ilrestodelcarlino.it

sangiustese trodica 232 il giorno dell8217atteso derby d8217alta classifica

© Sport.quotidiano.net - Sangiustese-Trodica, è il giorno dell’atteso derby d’alta classifica