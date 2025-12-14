Sangiustese-Trodica è il giorno dell’atteso derby d’alta classifica

Il derby tra Sangiustese e Trodica rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia in una sfida di alta classifica. Un incontro che suscita entusiasmo tra tifosi e appassionati, ma che per i club rimane una partita da affrontare con la stessa determinazione di sempre.

"Ecco una partita attesa dall’ambiente, ma per noi non cambia nulla perché è da affrontare come tutte le altre". È quanto dice Marco Sansovini, allenatore della Sangiustese, sul match contro il Trodica. "Non dovremo abbassarci troppo cercando di vincere più duelli possibile e farci valere sulle seconde palle". Sono stati giorni di lavoro dopo la sconfitta di sette giorni fa a Matelica e tra i rossoblù non mancano le motivazioni per riprendere il cammino. "La squadra come sempre ha risposto in modo ottimale sotto questo profilo, da quando sono alla guida tecnica i ragazzi hanno fatto sempre bene". Sport.quotidiano.net

Mercato. Marani al Trodica. La Sangiustese su Monti - Il portiere Riccardo Marani è un giocatore del Trodica mentre si attende che venga ufficializzato l’arrivo ... ilrestodelcarlino.it

Al 'Carotti' si gioca sabato 13 dicembre alle ore 15. In palio il titolo di campione d'inverno conteso tra Fermana, Trodica, K Sport Montecchio Gallo ma la matematica dà chance anche a Sangiustese, Osimana, Montefano, Urbania - facebook.com facebook