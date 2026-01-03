Sezione di Firenze - La soddisfazione del presidente della Toscana Arbitri Reni sorride | Il bilancio è positivo
La sezione arbitri di Firenze ha chiuso il 2025 con risultati positivi, come confermato dal presidente Simone Gramigni. La soddisfazione per l’andamento dell’anno riflette il buon lavoro svolto e il contributo degli arbitri locali. Un bilancio che testimonia l’impegno e la crescita della sezione, a beneficio del calcio toscano e delle competizioni regionali.
Si è concluso un 2025 ricco di soddisfazioni per la sezione arbitri di Firenze guidata dal presidente Simone Gramigni. Gli arbitri fiorentini sono alla ribalta nazionale avendo ora due fischietti nella Can di serie A-B: Simone Galipò e Niccolò Turrini, oltre a numerosi direttori di gara, assistenti, osservatori e dirigenti nelle varie categorie del calcio ad alti livelli nazionali e regionali. Tante le giovani promesse e numerosi i partecipanti agli ultimi corsi per diventare arbitro Figc-Aia. Di rilievo è stata la visita del Comitato Regionale Arbitri presso la sezione di Firenze. Il presidente della Toscana Tiziano Reni era accompagnato dal vicepresidente Fabrizio Matteini e dai componenti Andrea Borgonetti, Davide Di Lorenzo, Milco Petrioli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
