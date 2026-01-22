La Corte d’Appello di Firenze ha condannato, con rito abbreviato, un’ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria per episodi di violenza avvenuti nel carcere di Sollicciano tra il 2018 e il 2020. La sentenza ha ribaltato quella di primo grado, evidenziando la gravità delle condotte contestate. La vicenda rappresenta un episodio importante nel contesto delle questioni riguardanti il rispetto dei diritti e le condizioni nelle strutture penitenziarie.

FIRENZE – La Corte d’Appello di Firenze ha ribaltato la sentenza di primo grado, condannando con rito abbreviato un’ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria per i gravi fatti avvenuti nel carcere di Sollicciano tra il 2018 e il 2020. I giudici di secondo grado hanno riconosciuto la sussistenza del reato di tortura, oltre a quelli di falso e calunnia, aggravando significativamente le pene rispetto al precedente giudizio, in cui l’accusa principale era stata derubricata in lesioni. La condanna più severa è stata inflitta all’ispettrice, condannata a 5 anni e 4 mesi di reclusione, mentre per gli otto agenti coinvolti le pene variano tra i 4 anni e 4 mesi e i 3 anni e 4 mesi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Violenze a Sollicciano, condannati in appello per tortura un’ispettrice e otto agenti di polizia penitenziaria

Pestaggi nel carcere di Firenze, ispettrice e otto agenti condannati per tortura in AppelloLa Corte d'Appello di Firenze ha condannato in secondo grado un'ispettrice e otto agenti della polizia penitenziaria del carcere di Sollicciano, riqualificando il reato di tortura precedentemente assolto in primo grado.

Pestaggi e tortura nel carcere di Sollicciano, condannati 9 agenti della polizia penitenziariaLa corte d'appello di Firenze ha condannato nove agenti della polizia penitenziaria, tra cui un’ispettrice, per aggressioni avvenute tra il 2018 e il 2020 nel carcere di Sollicciano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Violenze nel carcere di Sollicciano, in appello riconosciuta la tortura: tra le pene più alte quella per una ispettriceLe condanne in appello per torture nel carcere di Sollicciano. Pene fino a 5 anni per un'ispettrice e agenti penitenziari per violenze sui detenuti. ilfattoquotidiano.it

La Corte d’appello di Firenze ha condannato nove agenti per aggressioni commesse nel carcere di SolliccianoLa Corte d’appello di Firenze ha condannato dai tre agli oltre cinque anni di carcere un’ispettrice capo e otto agenti della polizia penitenziaria per due aggressioni subite da due uomini detenuti nel ... ilpost.it

Violenze a Sollicciano, la Corte d’appello: «Fu tortura». Nove agenti condannati x.com

La modella ha raccolto il racconto della segretaria del suo oculista a Los Angeles, il cui marito si trova ancora in Iran. La testimonianza delle violenze sui manifestanti e gli orrori su chi arriva ferito in ospedale - facebook.com facebook