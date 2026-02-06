Seth Rollins sfiderà il suo avversario a WrestleMania 42

A WrestleMania 42, Seth Rollins si prepara a sfidare Bron Breakker in un match che promette scintille. I due wrestler hanno già attirato l’attenzione dei fan, ora manca solo il via libera ufficiale. La sfida si annuncia come uno spettacolo da non perdere, con i due pronti a dare il massimo sul ring.

Un profilo di altissimo livello è destinato a accompagnare WrestleMania 42: Seth Rollins e Bron Breakker sembrano pronti a incrociare le loro strade in una sfida che impreziosisce la cornice della due serate a Las Vegas. Le informazioni emerse dalle fonti di settore indicano che l’incontro è stato già inserito nel calendario interno della WWE e che Rollins potrebbe ricevere l’ok dai medici per tornare al ring in tempo per l’evento. Il contesto narrativo prosegue dopo Crown Jewel, dove Rollins era riuscito a imporsi su Cody Rhodes in un match Champion vs. Champion. Il prezzo dell’infortunio alla spalla ha però costretto il campione a una pausa prolungata, giustificata dalla dirigenza con l’attacco brutale orchestrato da Breakker e Bronson Reed che ha portato allo scioglimento della fazione The Vision, di cui Rollins fungeva da mentore per i due giovani talenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

