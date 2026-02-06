Seth Rollins sfiderà il suo avversario a WrestleMania 42

Da mondosport24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A WrestleMania 42, Seth Rollins si prepara a sfidare Bron Breakker in un match che promette scintille. I due wrestler hanno già attirato l’attenzione dei fan, ora manca solo il via libera ufficiale. La sfida si annuncia come uno spettacolo da non perdere, con i due pronti a dare il massimo sul ring.

Un profilo di altissimo livello è destinato a accompagnare WrestleMania 42: Seth Rollins e Bron Breakker sembrano pronti a incrociare le loro strade in una sfida che impreziosisce la cornice della due serate a Las Vegas. Le informazioni emerse dalle fonti di settore indicano che l’incontro è stato già inserito nel calendario interno della WWE e che Rollins potrebbe ricevere l’ok dai medici per tornare al ring in tempo per l’evento. Il contesto narrativo prosegue dopo Crown Jewel, dove Rollins era riuscito a imporsi su Cody Rhodes in un match Champion vs. Champion. Il prezzo dell’infortunio alla spalla ha però costretto il campione a una pausa prolungata, giustificata dalla dirigenza con l’attacco brutale orchestrato da Breakker e Bronson Reed che ha portato allo scioglimento della fazione The Vision, di cui Rollins fungeva da mentore per i due giovani talenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

seth rollins sfider224 il suo avversario a wrestlemania 42

© Mondosport24.com - Seth Rollins sfiderà il suo avversario a WrestleMania 42

Approfondimenti su WrestleMania 42

WWE: Seth Rollins potrebbe affrontare un avversario insolito al suo ritorno

ROYAL RUMBLE 2026: Roman Reigns eliminando Gunther e sfiderà il campione a WrestleMania 42

Roman Reigns entra nella Royal Rumble con il numero 26, elimina Gunther e si prepara a sfidare il campione a WrestleMania 42.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

THE REAL REASON! Roman Reigns EXPOSES the Mystery Man on RAW—It’s Not What You Think!

Video THE REAL REASON! Roman Reigns EXPOSES the Mystery Man on RAW—It’s Not What You Think!

Ultime notizie su WrestleMania 42

Argomenti discussi: C'è Seth Rollins dietro l'attacco dell'uomo mascherato? Le ultime.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.