ROYAL RUMBLE 2026 | Roman Reigns eliminando Gunther e sfiderà il campione a WrestleMania 42

Roman Reigns entra nella Royal Rumble con il numero 26, elimina Gunther e si prepara a sfidare il campione a WrestleMania 42. Reigns ha resistito a diversi tentativi di Sleeper Hold prima di eliminare l’avversario e conquistare il biglietto per il grande evento. La folla esplode di entusiasmo mentre il Tribal Chief si mette in corsa verso il titolo.

Entrato col numero 26, il Tribal Chief ha eliminato per ultimo Gunther dopo aver resistito a più tentativi di Sleeper Hold. Oba Femi devastante nelle fasi iniziali con cinque eliminazioni consecutive, Cody Rhodes eliminato dall’interferenza di Drew McIntyre Roman Reigns torna a vincere la Royal Rumble undici anni dopo. Roman Reigns ha vinto la Royal Rumble maschile 2026, disputata al Riyadh Season Stadium di Riad, guadagnandosi un match titolato al Main Event di WrestleMania 42 all’ Allegiant Stadium di Las Vegas. Entrato col numero 26, Reigns ha eliminato cinque avversari nel corso del match — tra cui Gunther, ultimo a cadere — conquistando la Royal Rumble per la seconda volta nella sua carriera dopo quella del 2015. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - ROYAL RUMBLE 2026: Roman Reigns eliminando Gunther e sfiderà il campione a WrestleMania 42 Approfondimenti su Royal Rumble 2026 Roman Reigns e Brock Lesnar pronti per la Royal Rumble e la road to Wrestlemania. Roman Reigns e Brock Lesnar si preparano per il WWE Royal Rumble 2026, in programma a Riyadh, Arabia Saudita, il 31 gennaio. ROYAL RUMBLE 2026: Liv Morgan vince eliminando Tiffany e va a WrestleMania Liv Morgan si aggiudica la Royal Rumble 2026 eliminando Tiffany Stratton e conquista il biglietto per WrestleMania. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Royal Rumble 2026 Argomenti discussi: Royal Rumble 2026 – I nostri pronostici; WWE Royal Rumble 2026: come vederla e card dello show di Riyad; Roman Reigns butta fuori Gunther e vince la sua seconda Royal Rumble in carriera; WWE: Ecco chi sono i favoriti per la Royal Rumble 2026 secondo i boomaker. Dove vedere e orario di inizio della Royal Rumble 2026, streaming video TVScopri con Spazio Wrestling, dove, come e quando vedere la Royal Rumble, il prossimo grande Premium Live Event della WWE ... spaziowrestling.it RISULTATI: WWE Royal Rumble 2026La Royal Rumble 2026 si svolge sabato 31 gennaio a Riad in Arabia Saudita, segnando l'inizio ufficiale della Road to WrestleMania 42. L'evento presenta le tradizionali Royal Rumble Match maschile e fe ... zonawrestling.net ROMAN REIGNS ELIMINATES JEY USO! #RoyalRumble x.com Possibile entrata speciale per Roman Reigns alla Royal Rumble #WWE #RomanReigns #RoyalRumble - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.