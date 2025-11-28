Il ritorno di Seth Rollins in WWE aprirà troppi scenari creativi che coinvolgono The Vision. The Visionary è stato attaccato e cacciato dalla The Vision subito dopo WWE Crown Jewel. Ha dovuto rinunciare al titolo WWE World Heavyweight Championship ed è stato costretto a stare fuori gioco a causa di un infortunio. Lo stesso Seth, come riportato da Zona Wrestling, qualche giorno fa ha parlato del suo ritorno e di come procede il recupero dall’infortunio. Una volta tornato, sarà determinato a vendicarsi contro The Vision, in particolare mettendo nel mirino Bron Breakker, o forse no. Seth Rollins potrebbe affrontare un altro “membro” della Vision. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Seth Rollins potrebbe affrontare un avversario insolito al suo ritorno