La Croce Rossa onora i volontari storici | tra loro anche Primo che presta servizio da 50 anni

L'Assemblea dei soci del comitato di Cesena della Croce Rossa Italiana ha celebrato i volontari storici, tra cui Primo, in servizio da 50 anni. L'incontro ha approvato il Bilancio di Previsione 2026, sottolineando l'importanza dell'impegno di chi dedica una vita al servizio degli altri.

Si è tenuta l'Assemblea dei soci di fine anno del comitato di Cesena della Croce Rossa Italiana, convocata per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2026. Al termine dell'assemblea, si è svolta la tradizionale cena sociale degli auguri, un momento di condivisione atteso da tutti i volontari.

