Serie B interregionale Colpo grosso | primo americano per i Baskérs

I Baskérs Forlimpopoli fanno un grande passo avanti. Ieri hanno annunciato l’arrivo di Robert Disibio, un’ala italoamericana classe 2000, che finora aveva giocato con Agrigento in Serie B. È il primo giocatore statunitense nella storia della squadra. Un colpo importante per il club, che punta a migliorare la posizione in classifica.

Clamoroso colpo di mercato per i Baskérs Forlimpopoli, che ieri hanno ufficializzato l'ingaggio di Robert Disibio, ala italoamericana classe 2000 che nella prima parte della stagione ha vestito la maglia di Agrigento nel campionato di serie B. Dodici punti di media, con il 46% da due e il 35% da tre, nelle file dei siciliani ha firmato alcune prove monstre da 26 punti contro Fiorenzuola e 32 contro Vigevano. Dotato di buona mano e di grande forza fisica, durante la scorsa estate il nuovo giocatore dei Baskérs ha partecipato alla Summer League Nba con la maglia dei Milwaukee Bucks: questo non fa che confermare l'altissimo potenziale del nuovo acquisto della formazione forlimpopolese, che ha perfezionato l'ingaggio del primo giocatore americano della sua storia, nato nello stato di New York da una famiglia originaria di Avellino.

