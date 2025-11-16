Basket serie B interregionale Jonas Bracci e Vico spinta Baskérs
Vittoria (non senza soffrire) per i Baskérs Forlimpopoli contro il fanalino di coda Pescara per 71-58 (parziali 14-16; 27-32; 52-45). Il primo tempo è tutto di marca pescarese: la Amatori parte 6-0, prima del controbreak con due bombe di Brighi. Ma anche nel secondo quarto, sono gli ospiti a portarsi avanti fino al +11, prima che Jonas Bracci riavvicini i suoi sul -5 all’intervallo. Dopo la pausa lunga, cambia la partita: Forlimpopoli parte con un break di 10-0, poi sulle ali di un Vico pimpante si porta addirittura in vantaggio in doppia cifra. Pescara rischia il tracollo, ma al 30’ riesce a rimettersi in scia (-5). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
