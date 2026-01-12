Quarta giornata dei gironi di Champions League femminile | Scandicci Milano e Conegliano in controllo Novara prova l’impresa a Istanbul

La quarta giornata dei gironi di Champions League femminile vede le squadre italiane in evidenza: Scandicci, Milano e Conegliano si trovano in una posizione di controllo, mentre Novara tenta un’impossibile rimonta a Istanbul. Alcune squadre cercano di recuperare punti, altre puntano a chiudere al primo posto. Un turno che conferma l’importanza di ogni partita per la qualificazione e il proseguimento della competizione.

C’è chi si lecca le ferite e prova ad impostare un finale di girone in rimonta e chi invece vuole chiudere al primo posto a tutti i costi. La quarta giornata dei gironi di Champions League femminile di volley è uno snodo importante del cammino europeo delle quattro squadre italiane. Il compito più difficile spetta a Novara che affronterà un Fenerbahce “all stars” con la rientrante Ana Cristina a prendere il posto dell’acciaccata Baladin. Più semplici i compiti di Scandicci, Conegliano e Milano che partono largamente favoriti nei loro impegni infasettimanali. La quarta giornata del girone A di Champions League femminile mette di fronte, questa sera al Palazzo Wanny, la Savino Del Bene Scandicci e il Volero Le Cannet, in una sfida che può rivelarsi decisiva per gli equilibri del raggruppamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

