Serie A 24° turno | HVerona-Pisa 0-0

Finisce senza reti la partita tra Verona e Pisa al Bentegodi. Le due squadre, ultime in classifica con 15 punti, si sono affrontate senza trovare il modo di segnare. Sammarco ha preso il posto di Grosso sulla panchina gialloblù, mentre Hiljemark ha debuttato come nuovo allenatore dei toscani. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due ha riuscito ad andare in rete.

22.41 Finisce 0-0 la sfida del Bentegodi tra Verona e Pisa, ultime in classifica a quota 15 e fresche di cambio in panchina (Sammarco nuovo tecnico gialloblù, Hiljemark alla guida dei toscani). Per entrambe,salvezza sempre più complicata L'Hellas prova a fare la gara,ma le occasioni latitano.Unico brivido la punizione a giro di Orban che si stampa sul palo al 33'.Ospiti non pervenuti in zona offensiva.Poco spettacolo anche nella ripresa, ma nel finale i toscani potrebbero far male con Moreo (legno),Bonazzoli e Meister: Montipò attento.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Verona Pisa Serie A,21° turno: Cremonese-Verona 0-0 Nel 21° turno di Serie A, Cremonese e Verona si sono affrontate senza riuscire a trovare il gol, terminando con un pareggio a reti inviolate. Serie A, 12° turno: Sassuolo-Pisa 2-2 Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Hasil Liga Italia Tadi Malam ~ VERONA vs UDINESE ~ Liga Italia 2025-26 - Pekan Ke 22 Ultime notizie su Verona Pisa Argomenti discussi: Calendario Serie A 2025-2026, anticipi e posticipi fino alla 26^ giornata; Serie A 2025-26 – Il calendario completo con le 38 giornate; La presentazione della 24^ giornata di Serie A; Serie A, ecco i giocatori diffidati dopo la 23ª giornata: in lista anche McKennie e Davis. Probabili formazioni 24^ giornata Serie A + KIT fantacalcio + ULTIMISSIME dai CAMPIProbabili formazioni 24^ giornata - Archiviato il 23° turno dopo la sfida tra Bologna-Milan, la Serie A è pronta a ... fantamaster.it Oggi inizia il 24° turno, senza il Milan: tutte le designazioni arbitraliQuesto weekend si gioca il 24° turno di Serie A Enilive, ma non ci sarà in campo il Milan: i rossoneri non potranno scendere in campo contro il Como a San Siro, gara rinviata ... milannews.it Serie A, dopo 45' Verona-Pisa: sfida 0-0 salvezza Il turno di campionato che inizia oggi promette incroci pesanti in chiave scudetto, corsa all’Europa e salvezza. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-gi facebook Diretta gol Serie A LIVE Si parte con Verona Pisa x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.