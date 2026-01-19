Serie A21° turno | Cremonese-Verona 0-0

Da servizitelevideo.rai.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 21° turno di Serie A, Cremonese e Verona si sono affrontate senza riuscire a trovare il gol, terminando con un pareggio a reti inviolate. Entrambe le squadre, reduci da sconfitte, hanno conquistato un punto utile in chiave classifica. La Cremonese si attesta a 23 punti, mentre il Verona, ultimo in classifica, rimane a 14 punti. La partita ha evidenziato le difficoltà offensive di entrambe le formazioni in questa fase del campionato.

20.23 Cremonese e Verona, reduci da sconfitte (rispettivamente una e due) non si fanno male: 0-0. Grigiorossi a 23 punti, Hellas ultima col Pisa a quota 14. Primo tempo avaro di occasioni.Vardy da centrocampo per poco non beffa Perilli, Ebosse non centra la porta, Giovane chiama Audero al tuffo su un diagonale. Ripresa. Grassi ci prova da fuori, imitato da Sarr fronte Hellas. Continua il duello tra Giovane e Audero,con il portiere scaligero che ha la meglio per due volte in 2'. Tentavivo central di Vary. Audero respinge tiro di Bernède.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Leggi anche: Serie A,10°turno:Cremonese-Juventus 1-2

Leggi anche: Serie A,13° turno:Bologna-Cremonese 1-3

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

serie 21 turnoProbabili formazioni 21^ giornata Serie A + KIT fantacalcio + ULTIMISSIME dai CAMPI - Dopo le sorprese della 20^ giornata, spazio al prossimo 21° turno di Serie A. fantamaster.it

Cremonese-Parma 0-0: gli highlights | Serie A

Video Cremonese-Parma 0-0: gli highlights | Serie A

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.