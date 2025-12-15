Capodanno bollicine e burlesque all' Hotel de la Ville

Festeggia l'arrivo del nuovo anno in grande stile all'Hotel de la Ville di Monza. Un evento glamour e raffinato, con bollicine e spettacoli di burlesque, per vivere un Capodanno indimenticabile in un’atmosfera elegante e sofisticata. Un’occasione perfetta per brindare al nuovo anno in compagnia di stile e divertimento.

Un Capodanno di gran classe e decisamente glamour. L'appuntamento per l’ultima notte dell’anno  è all'Hotel de la Ville a Monza. La storica ed elegantissima struttura, inclusa fra gli Small Luxury Hotels of the World, organizza infatti una cena di gala a 4 portate accompagnata da una serata di. Monzatoday.it

