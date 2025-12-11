Picchiato e rapinato all’ex hotel De La Ville

Un cittadino straniero è stato arrestato a Latina in seguito a una brutale aggressione avvenuta all’interno dell’ex hotel De La Ville. L’uomo è accusato di aver picchiato e rapinato un connazionale, commettendo una rapina impropria aggravata dall’uso di un’arma e provocando lesioni personali. L’episodio si è verificato mercoledì 10 dicembre.

