Sette anni di Punkfunk | tre giorni di festa con djset e i live di Putan club e Gianni Gebbia

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Celebrando sette anni di PunkFunk, tre giorni di musica e festa, tra DJ set e live di Putan Club e Gianni Gebbia. Un anniversario che rappresenta più di una semplice ricorrenza, ma un'occasione per rivivere i momenti condivisi e l'evoluzione di un microcosmo musicale nato e cresciuto nel tempo.

Quando si parla del PunkFunk, un compleanno non è mai una semplice ricorrenza, ma il racconto di momenti vissuti insieme, di musica ascoltata, di un microcosmo cresciuto serata dopo serata. Per questo motivo, per festeggiare i suoi 7 anni, non può bastare un solo appuntamento, ma ci vuole un. Palermotoday.it

Stardust - Music Sounds Better With You (Official Music Video)

Video Stardust - Music Sounds Better With You (Official Music Video)
