Sette anni di Punkfunk | tre giorni di festa con djset e i live di Putan club e Gianni Gebbia

Celebrando sette anni di PunkFunk, tre giorni di musica e festa, tra DJ set e live di Putan Club e Gianni Gebbia. Un anniversario che rappresenta più di una semplice ricorrenza, ma un'occasione per rivivere i momenti condivisi e l'evoluzione di un microcosmo musicale nato e cresciuto nel tempo.

Quando si parla del PunkFunk, un compleanno non è mai una semplice ricorrenza, ma il racconto di momenti vissuti insieme, di musica ascoltata, di un microcosmo cresciuto serata dopo serata. Per questo motivo, per festeggiare i suoi 7 anni, non può bastare un solo appuntamento, ma ci vuole un. Palermotoday.it Stardust - Music Sounds Better With You (Official Music Video) Video Stardust - Music Sounds Better With You (Official Music Video) Video Stardust - Music Sounds Better With You (Official Music Video) Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Sette anni di PunkFunk: tre giorni di festa con djset e i live di Putan Club e Gianni Gebbia - Quando si parla del PunkFunk, un compleanno non è mai una semplice ricorrenza, ma il racconto di momenti vissuti insieme, di musica ascoltata, di un microcosmo cresciuto serata dopo serata. blogsicilia.it

Sette anni fa il fanatismo islamico uccideva il giovane giornalista europeista Antonio Megalizzi. Non dimentichiamolo. - facebook.com facebook

Oggi, a sette anni dalla sua scomparsa, ricordiamo Mister Gigi Radice x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.