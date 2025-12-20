Oggi, alle 21.30, al Torrione San Giovanni (via Rampari di Belfiore, 167), torna a calcare il palco del Jazz Club Roberto Gatto, batterista di riferimento per energia e sensibilità ritmica. Egli è considerato uno dei padri del jazz moderno italiano, noto per le sue capacità di coniugare tradizionae afroamericana e linguaggi contemporanei, con uno stile personale, potente e raffinato. Al fianco di Roberto Gatto troviamo Alessandro Presti alla tromba, un musicista di raffinata eleganza e grande espressività. Il pianoforte di Alfonso Santimone aggiunge un tessuto armonico ricco e sofisticato, sostenendo con creatività e gusto l’interplay tra i membri del quartetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una serata all'insegna del jazz. Roberto Gatto e il suo quartetto

