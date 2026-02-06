Eupilio, 6 febbraio 2026 – Oggi la corte ha condannato i responsabili del sequestro e dell’omicidio di Cristina Mazzotti, confermando gli ergastoli per i due imputati. La cugina della vittima, presente in aula, ha raccontato che quella sera aveva ricevuto una chiamata da Cristina per uscire, ma aveva deciso di restare a casa. La sentenza chiude un capitolo aperto da cinquant’anni e riporta alla luce le emozioni di un dolore che non si è mai spento.

Eupilio, 6 febbraio 2026 – Il giorno della lettura della sentenza, che ha aggiunto al tragico sequestro e alla morte di Cristina Mazzotti un pezzo di verità attesa da cinquant’anni, è anche il giorno che riporta a galla le emozioni più profonde. Con tutta la forza di cui sono capaci i ricordi, i salti indietro nel tempo e la paura di rivivere quelle settimane. Il dolore iniziato la sera del 30 giugno 1975 e non ancora svanito. Cinquant’anni che, per chi era vicino a Cristina, non sono bastati a darsi pace. Lo racconta bene Laura Saviano, coetanea e cugina di Cristina, ma «anche sorella, amica, tutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sequestro Mazzotti e i due ergastoli, la cugina di Cristina: “Quella sera mi chiamò per uscire ma rimasi a casa”

Approfondimenti su Cristina Mazzotti

Dopo 50 anni, giustizia è fatta.

La Corte d’Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, a 50 anni dal sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti.

