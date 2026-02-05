Sequestro di Cristina Mazzotti | due ergastoli dopo 50 anni

Dopo 50 anni, giustizia è fatta. La Corte ha condannato a due ergastoli i responsabili del sequestro e dell’omicidio di Cristina Mazzotti, un caso che aveva segnato profondamente l’Italia. La decisione arriva a distanza di cinque decenni, dopo che la Dda di Milano aveva riaperto le indagini e portato alla luce nuove prove. La famiglia della vittima spera ora in una chiusura definitiva.

Due condanne all'ergastolo per il sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti arrivano a 50 anni dai fatti, dopo che la Dda di Milano aveva riaperto il caso. Ieri la corte d'Assise di Como ha condannato al carcera a vita Giuseppe Calabrò, 76 anni, e Demetrio Latella, 71 anni. Assolto invece Antonio Talia. L'accusa, rappresentata dal pm Cecilia Vassena e poi, nelle ultime battute del lungo processo, dal pm pasquale Addesso, aveva chiesto tre ergastoli. La corte d'Assise ha stabilito inoltre una provvisionale di 600mila euro che i condannati dovranno versare in solido tra loro a ciascuna delle due parti civili, Marina e Vittorio Mazzotti, sorella e fratello di Cristina, morta a 18 anni dopo 28 giorni di prigionia nella buca in cui era stata rinchiusa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, a mezzo secolo dal sequestro e dall’omicidio di Cristina Mazzotti.

