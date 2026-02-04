Due ergastoli 50 dopo il verdetto sul sequestro e l' omicidio di Cristina Mazzotti

La Corte d’Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, a 50 anni dal sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti. La decisione arriva dopo un processo lungo e complicato, che si è concluso con due ergastoli. I due imputati sono stati riconosciuti colpevoli di aver preso parte al delitto, che aveva sconvolto l’opinione pubblica mezzo secolo fa. La famiglia della vittima ha seguito con attenzione la sentenza, sperando finalmente in una verità definitiva.

AGI - La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella nel processo sul sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti avvenuto 50 anni fa. È stato invece assolto Antonio Talia. Condanna per omicidio aggravato. Calabrò e Latella sono stati condannati per omicidio volontario aggravato mentre è stato disposto il 'non doversi procedere' per il sequestro di persona perché il reato è estinto per 'intervenuta prescrizione'. Talia è stato assolto per non avere commesso il fatto. I giudici hanno inoltre stabilito che Marina e Vittorio, sorella e fratello di Cristina, dovranno essere risarciti dai due condannati in separata sede civile e che la sentenza dovrà essere affissa in diversi Comuni, tra cui Como, Eupilio e Castelletto Ticino. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Due ergastoli, 50 dopo il verdetto sul sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti Approfondimenti su Cristina Mazzotti Il sequestro e e l'omicidio di Cristina Mazzotti, sentenza nel pomeriggio. Fu la prima donna ad essere sequestrata dalla 'ndrangheta La Corte d’Assise di Como si prepara a emettere la sentenza sul caso di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni rapita in Brianza nel 1975. Due ergastoli per l’omicidio di Andrea Bossi: lo “scaricabarile” non ha funzionato. Carcere a vita per i due assassini ventenni La Corte d’Assise di Busto Arsizio ha condannato all’ergastolo Douglas Carolo e Michele Caglioni, entrambi ventenni, per l’omicidio di Andrea Bossi. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Cristina Mazzotti Argomenti discussi: Femminicidio Manuela Petrangeli, ergastolo per Gianluca Molinaro: uccise l'ex compagna sparandole con un fucile. Sequestro e omicidio Mazzotti: due ergastoli 50 anni dopoUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Oggi a Como la sentenza sul sequestro e l’omicidio di Cristina Mazzotti, rapita a 18 anni nel 1975 e uccisa dalla ’ndrangheta. La Procura ha chiesto l’ergastolo per i tre imputati - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.