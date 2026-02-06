Sequestro associazione antiviolenza a Reggio Calabria nelle carte la storia del finto rapimento della psicologa cognitiva e comportamentale

La polizia ha sequestrato il Centro Antiviolenza Margherita a Reggio Calabria. Nelle carte emergono dettagli su un finto rapimento di Tiziana Iaria, psicologa e presidente dell’associazione. Secondo gli investigatori, Iaria avrebbe svolto abusivamente la professione di psicologa e psicoterapeuta, approfittando della sua posizione per agire senza autorizzazione. La vicenda si apre ora a un’indagine più approfondita sulla gestione dell’associazione e sulle eventuali responsabilità.

" Tiziana Iaria ha potuto svolgere abusivamente la professione di psicologa e psicoterapeuta proprio servendosi del Centro Antiviolenza Margherita di cui ella è presidente". È quanto scrive il g ip Cristina Foti nel provvedimento di sequestro eseguito nei giorni scorsi su richiesta del procuratore di Reggio Calabria Giuseppe Borrelli, dell'aggiunto Stefano Musolino e del sostituto Flavia Modica. La storia è quella dell'associazione " Odv Centro Antiviolenza Margherita ", sequestrata dalla polizia di stato a quasi due anni dal finto rapimento della sua titolare, Tiziana Iaria, indagata adesso per false informazioni al pubblico ministero, simulazione di reato, calunnia ed esercizio abusivo della professione di psicologa.

