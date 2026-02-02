Sequestrata associazione antiviolenza a Reggio Calabria | La titolare Tiziana Iaria ha simulato un rapimento e si è spacciata per psicologa

La polizia ha sequestrato un’associazione antiviolenza a Reggio Calabria. La titolare, Tiziana Iaria, aveva inscenato un rapimento per attirare attenzione. Ora si scopre che si è spacciata per psicologa e ha prescritto farmaci alle vittime di violenza, senza avere le qualifiche. La situazione ha suscitato grande scalpore in città.

Prima un finto rapimento e adesso l'esercizio abusivo della professione di psicologa con tanto di prescrizione di farmaci alle vittime di violenza. Su richiesta della Procura di Reggio Calabria, il gip ha disposto il sequestro preventivo dell'associazione "Odv Centro Antiviolenza Margherita" e degli immobili gestiti dalla stessa per l'esercizio delle proprie attività sia in riva allo Stretto che in provincia di Avellino. Il provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito dalla squadra mobile che indaga sulla vicenda dal 2024 quando la titolare del centro Tiziana Iaria aveva denunciato di essere stata sequestrata.

