Reggio Calabria centro antiviolenza Margherita sequestrato e caso di finto rapimento | indagata Tiziana Iaria

Reggio Calabria si è svegliata con una notizia sorprendente. La presidente del Centro Antiviolenza Margherita, Tiziana Iaria, è stata iscritta nel registro degli indagati per aver simulato un rapimento e abusato della sua posizione. Il sequestro del centro e le accuse hanno scosso la città, mentre le autorità indagano sui dettagli di questa vicenda che ha lasciato molti senza parole.

È stato disposto il sequestro preventivo dell’associazione “ODV Centro Antiviolenza Margherita” e dei relativi immobili, a seguito delle indagini sul presunto rapimento della presidente Iaria Tiziana. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata eseguita dalla Polizia di Stato e ha coinvolto sia Reggio Calabria che la provincia di Avellino. Secondo quanto emerso, la vicenda avrebbe avuto origine dalla denuncia di rapimento presentata nel marzo 2024, la cui veridicità è stata messa in dubbio dagli inquirenti. Le indagini e il sequestro del Centro Antiviolenza Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Reggio Calabria, con il supporto dei colleghi di Avellino, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Reggio Calabria, centro antiviolenza Margherita sequestrato e caso di finto rapimento: indagata Tiziana Iaria Approfondimenti su Reggio Calabria Sequestrato nel ragusano, svolta nel caso: 3 fermi per il rapimento del 17enne Giallo a Reggio Calabria, trovato un cadavere in un sottoscala del centro A Reggio Calabria, nelle vicinanze di piazza Indipendenza, è stato rinvenuto nel pomeriggio un cadavere di un uomo di circa 40 anni, trovato in un sottoscala nel centro cittadino. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Reggio Calabria Argomenti discussi: Femminicidio di Mileto: il centro antiviolenza Attivamente Coinvolte accanto ai familiari della Vittima; Violenza giovanile, violenza di genere: un webinar per parlarne e contrastarla; Beni confiscati alle mafie, 7 progetti per restituirli alla comunità; Catanzaro, presentato Predatori. Sesso e violenza nelle mafie di Celeste Costantino. Reggio, avrebbe inscenato un rapimento: indagata responsabile centro antiviolenza – VIDEOREGGIO CALABRIA Avrebbe inscenato il proprio rapimento. Per questo Tiziana Iaria, responsabile dell’associazione ODV Centro antiviolenza Margherita di Reggio Calabria, risulta indagata nell’ambito ... corrieredellacalabria.it Reggio Calabria, centro antiviolenza Margherita sequestrato e caso di finto rapimento: indagata Tiziana IariaSequestro al Centro Antiviolenza Margherita di Reggio Calabria: indagata la presidente per simulazione di reato e abuso professionale. virgilio.it L'operazione contro il live distant child abuse che ha portato a due arresti a Trento e Reggio Calabria. Sei persone indagate dalla Procura di Milano. facebook Il Questore di Reggio Calabria Dott. Paolo Sirna in visita istituzionale all'Università Mediterranea di Reggio Calabria x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.