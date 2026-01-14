Mio figlio di 9 anni minacciato ed insultato al Franchi da un tifoso viola

Un bambino di 9 anni, mio figlio, è stato oggetto di insulti e minacce da parte di un adulto tifoso della Fiorentina durante una partita al Franchi. È importante sottolineare l’accaduto per sensibilizzare sul rispetto reciproco negli eventi sportivi e garantire un ambiente sicuro per tutti, soprattutto i più giovani.

“Un bambino di 9 anni, mio figlio, è stato insultato e minacciato da un adulto tifoso della Fiorentina. Un'aggressione verbale avvenuta in tribuna Maratona, davanti a molteplici spettatori. Ma cosa che però mi ha fatto più male è vedere come nessuno abbia redarguito o calmato il tifoso in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

