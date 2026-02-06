Sembrava inoperabile | paziente guarito dopo nove mesi di meticolose cure
Dopo nove mesi di cure intense, un paziente che sembrava inoperabile è stato finalmente dimesso dalla UOSD Chirurgia d’Urgenza dell’Azienda. La sua guarigione dimostra come l’impegno di medici come il dottor Gianfranco Da Dalt possa fare la differenza, anche in situazioni considerate senza speranza.
E' stata dimessa nella prima settimana di febbraio, dopo nove mesi di ricovero nella UOSD Chirurgia d'Urgenza dell'Azienda, diretta dal dottor Gianfranco Da Dalt, una persona che per la complessità del quadro clinico era stata giudicata inoperabile da molti altri professionisti.
