Sora salvato un paziente con un tumore esofageo inoperabile
L'Ospedale "SS. Trinità" di Sora si conferma polo di eccellenza per la sanità ciociara, grazie a un intervento di altissima specializzazione eseguito con successo presso il reparto di Endoscopia Digestiva. La complessa procedura ha restituito dignità e la possibilità di alimentarsi a un paziente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sora, doppio intervento oncologico complesso su paziente operata con successo - Un intervento ad alta complessità chirurgica è stato eseguito con successo presso l’ospedale di Sora, in provincia di Frosinone. Segnala rainews.it
Doppio cancro, donna salvata all'ospedale di Sora. La Asl: "Intervento ad alta specializzazione" - Il quadro clinico complesso, con l'insorgenza di un secondo tumore, non ha scoraggiato i medici che, applicando tecniche ad alta competenza hanno portato a termine il doppio intervento chirurgico. Da ilmessaggero.it
Radioterapia per curare i tumori promossa dai pazienti: fiducia alta e senza effetti collaterali rilevanti per sette malati su 10 - Il sondaggio presentato al convegno dell'Associazione Italiana Radioterapia Oncologica: esperienza positiva e buono il supporto ricevuto dagli specialisti ... Secondo msn.com