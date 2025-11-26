Il paziente Napoli è guarito e ha anche cambiato pelle Corsera
Il Napoli ha vinto in Champions (2-0 al Qarabag) e si è rilanciato. È il secondo successo di fila dopo la sconfitta di Bologna. Della vittoria in Champions scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Scrive il Corsera: La pioggia porta abbondanza sul Maradona, nella notte in cui Diego ci mette un po’ del suo nel quinto anniversario della sua scomparsa. E succede sempre: tutte le volte che il Napoli gioca per Diego, vince. Chiusa la «crisetta» nel cassetto, Conte ottiene una vittoria decisiva in ottica playoff di Champions contro il Qarabag. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
