Il paziente Napoli è guarito e ha anche cambiato pelle Corsera

Il Napoli ha vinto in Champions (2-0 al Qarabag) e si è rilanciato. È il secondo successo di fila dopo la sconfitta di Bologna. Della vittoria in Champions scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. Scrive il Corsera: La pioggia porta abbondanza sul Maradona, nella notte in cui Diego ci mette un po’ del suo nel quinto anniversario della sua scomparsa. E succede sempre: tutte le volte che il Napoli gioca per Diego, vince. Chiusa la «crisetta» nel cassetto, Conte ottiene una vittoria decisiva in ottica playoff di Champions contro il Qarabag. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

