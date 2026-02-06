Sella l’uscita dal tunnel passa dalla capolista Pesaro alla Baltur Arena si gioca un pezzo di A

Domani sera, alla Baltur Arena, arriva la capolista Pesaro. La squadra di coach ha mantenuto la prima posizione fin dall'inizio della stagione, nonostante abbia completato il roster più tardi rispetto alle rivali. La partita si preannuncia importante, con Pesaro che cerca di consolidare il primato e Sella che tenta di uscire dal tunnel e risalire la classifica. La palla a spicchi tra le due formazioni si gioca alle 20,30, promettendo un match acceso e ricco di emozioni.

Domani sera alle ore 20,30 alla Baltur Arena arriva la capolista Pesaro, squadra che è in testa alla classifica da inizio stagione pur avendo completato il roster quando le altre pretendenti ai primi posti avevano già iniziato la preparazione estiva. All’andata la VL vinse 80-66, in un match in cui erano assenti Bucarelli da una parte e Tiberti dall’altra. La squadra di coach Leka ha il secondo miglior attacco del campionato con 82 punti segnati a partita, la migliore percentuale al tiro da 2 punti con un ottimo 57 % ed è anche la compagine che ha la miglior valutazione del torneo. Per sostituire l’infortunato Felder, martedì la VL ha ingaggiato Jazz Johnson, veterano della serie A2, fino a domenica scorsa in forza a Pistoia dove segnava 17,4 punti a partita col 39 % da 3 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

