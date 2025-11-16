Pienone alla Baltur Arena Sella Cento guardia alta C’è la Fortitudo di Caja
È il giorno dell’attesissimo derby tra Sella Cento e Fortitudo Bologna: come negli anni precedenti Baltur Arena sold out con molti tifosi biancoblù sugli spalti. Nonostante i tanti infortuni avuti da inizio stagione, la squadra di Caja sta marciando spedita in campionato, è reduce dalla netta vittoria a Mestre nel turno infrasettimanale e cavalca una striscia di 5 vittorie consecutive. La sfortuna ha colpito la Fortitudo già in preparazione col grave infortunio al ginocchio dell’ex Benvenuti, poi è stato il turno di Anumba, che ha perso quasi tutta la preseason e al momento è fuori dalle rotazioni del coach pavese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
