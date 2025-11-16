Pienone alla Baltur Arena Sella Cento guardia alta C’è la Fortitudo di Caja

Sport.quotidiano.net | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il giorno dell’attesissimo derby tra Sella Cento e Fortitudo Bologna: come negli anni precedenti Baltur Arena sold out con molti tifosi biancoblù sugli spalti. Nonostante i tanti infortuni avuti da inizio stagione, la squadra di Caja sta marciando spedita in campionato, è reduce dalla netta vittoria a Mestre nel turno infrasettimanale e cavalca una striscia di 5 vittorie consecutive. La sfortuna ha colpito la Fortitudo già in preparazione col grave infortunio al ginocchio dell’ex Benvenuti, poi è stato il turno di Anumba, che ha perso quasi tutta la preseason e al momento è fuori dalle rotazioni del coach pavese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

pienone alla baltur arena sella cento guardia alta c8217232 la fortitudo di caja

© Sport.quotidiano.net - Pienone alla Baltur Arena. Sella Cento, guardia alta. C’è la Fortitudo di Caja

Approfondisci con queste news

pienone baltur arena sellaPienone alla Baltur Arena. Sella Cento, guardia alta. C’è la Fortitudo di Caja - Per i biancorossi serve ripetere quanto mostrato per due tempi contro Cividale. Secondo sport.quotidiano.net

pienone baltur arena sellaA2 - Sella Cento continua la sua corsa: nell'ultimo quarto superata Ruvo di Puglia - Atmosfera delle grandi occasioni alla Baltur Arena, vicina al tutto esaurito, per la sfida tra Sella Cento e la neopromossa Ruvo di Puglia, reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare. Secondo pianetabasket.com

pienone baltur arena sellaA2 - Sella Cento, arriva alla Baltur Arena la JuVi Ferraroni Cremona - Alla vigilia della partita contro la Juvi Cremona che si terrà alla Baltur Arena alle ore 20:30 di mercoledì 29 ottobre, il coach Emanuele Di Paolantonio ha risposto alle domande ... pianetabasket.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pienone Baltur Arena Sella