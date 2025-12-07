Sella Cento cerca l’uscita dal tunnel Con Avellino serve la gara perfetta
Partita molto difficile oggi alla Baltur Arena per la Sella Cento, che affronta l’ Unicusano Avellino degli ex Mussini e Jurkatamm alle 18. La squadra di coach Di Paolantonio viene da 3 sconfitte consecutive e oggi recupera Moretti per dare alcuni minuto di cambio nel reparto lunghi. Dall’altra parte la squadra di coach Di Carlo, subentrato da 20 giorni a Buscaglia, marcia spedita verso le prime posizioni della classifica e cavalca una striscia di 3 vittorie consecutive. Squadra estremamente profonda e fisica quella irpina, che può contare su una batteria di esterni talentuosa con 4 giocatori che tirano con oltre il 40% da 3 punti: i campani sono tra le migliori squadre del campionato per percentuale dall’arco dei 6,75 con il 39%. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
