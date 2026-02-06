Dopo il primo round di colloqui in Oman tra Usa e Iran, arrivano segnali di speranza. Le due parti parlano di aree di possibile progresso e di un’apertura a un secondo incontro nei prossimi giorni. Mentre Washington chiede agli americani di lasciare subito il Paese, i negoziati sembrano muoversi in una direzione più positiva rispetto ai mesi scorsi.

Teheran: "I negoziati sono stati un buon inizio". Ma la situazione rimane tesa. Al vertice anche il comandante del Centcom americano. Merz: "Preoccupazione molto forte per la situazione" Tentativo di distensione tra Usa e Iran, con il primo round di colloqui in Oman. Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr al Busaidi, che ha mediato oggi il negoziato tra Iran e Stati Uniti ha dichiarato che i colloqui di Muscat sono stati "molto seri", aggiungendo che hanno contribuito a chiarire le idee di entrambe le parti e a individuare aree di possibile progresso. "Puntiamo a riunirci nuovamente a tempo debito e i risultati saranno attentamente valutati a Teheran e Washington", ha dichiarato al Busaidi in un messaggio su X, riferisce l'emittente 'Iran International'. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Segnali positivi dai colloqui in Oman: "Individuate aree di progresso". Washington: "Gli americani nel Paese se ne vadano immediatamente"

