Seconda edizione Memorial Andrea Mellone | tanti artisti per ricordare il giovane morto in un incidente stradale

Al teatro Cilea di Napoli, centinaia di persone hanno assistito alla seconda edizione del “Memorial Andrea Mellone”. Tanti artisti si sono esibiti per ricordare il 17enne morto in un incidente stradale il 1° febbraio 2024. La serata è stata molto partecipata e ha visto il pubblico unito nel ricordo.

Al teatro Cilea a Napoli si è tenuta con grande successo di pubblico la seconda edizione del "Memorial Andrea Mellone", dedicato al 17enne rimasto vittima di un incidente stradale il 1° febbraio 2024. Per ricordarlo nel corso della serata presentata con professionalità ed eleganza da Magda Mancuso. La seconda edizione del Memorial Andrea Mellone si terrà il 3 febbraio 2026 al teatro Cilea di Napoli. Memorial Andrea Mellone, raccolti 7.500 euro per la Fondazione Santobono.

