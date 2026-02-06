Se Vannacci spezzerà il centrodestra farà il gioco di sinistra e Quirinale

Vannacci rischia di spaccare il centrodestra. Se il militare decide di portare avanti un suo partito, può dividere i voti della coalizione e favorire le ambizioni di sinistra e di chi punta al Quirinale. Senza un’unità chiara, la situazione si fa complicata per gli alleati tradizionali.

«Perché questa giravolta? Mercoledì ho acquistato come sempre La Verità e appena ho letto il titolo ho capito che anche il mio giornale ha deciso di rinnegare tutti gli articoli scritti sino ad ora. Adesso il nemico del centrodestra è diventato Vannacci. È la stessa musica che suonava la Dc contro il Msi: voti sprecati e che favorivano la vittoria delle sinistre. Ma i lettori non abboccheranno agli inviti interessati a fare votare Fdi o Fi. Se avete qualcosa da dire contro Vannacci contestate ciò che dice». Caro Picerni, da parte nostra non c’è stata alcuna giravolta, né abbiamo rinnegato gli articoli scritti fino a oggi. 🔗 Leggi su Laverita.info

Roberto Vannacci viene accusato di aver usato la Lega come trampolino di lancio per la sua carriera politica, ma ora sembra avvicinarsi al centrosinistra.

Roberto Vannacci torna a sparare contro Matteo Salvini, accusandolo di aver tradito le promesse e di aver fatto il gioco della sinistra.

