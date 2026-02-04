Roberto Vannacci torna a sparare contro Matteo Salvini, accusandolo di aver tradito le promesse e di aver fatto il gioco della sinistra. Dopo aver lasciato la Lega, l’ex militare attacca duramente il segretario del Carroccio, che aveva comunque dato spazio a lui. Le sue parole suscitano ancora polemiche nel mondo politico.

Roberto Vannacci dopo l'addio alla Lega, un vero e proprio tradimento, fa il gioco della sinistra e spara a zero sul segretario del Carroccio, Matteo Salvini, che lo aveva accolto. -"Io sleale? È stato Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un'altra direzione. Non solo sulle armi all'Ucraina, ma anche sui princìpi di famiglia, e sulla legge Fornero", afferma il generale a Repubblica. "Salvini è quello che per anni ha detto che" la riforma delle pensioni del governo Monti "andava demolita invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vannacci fa il gioco della sinistra: "Io sleale? Salvini ha tradito le promesse"

Approfondimenti su Vannacci Salvini

Vannacci accusa Salvini di aver tradito le promesse fatte.

Vannacci attacca Salvini e il suo partito, accusandoli di slealtà.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

VANNACCI PRONTO A FONDARE IL SUO PARTITO IN STILE AFD. SALVINI DELUSO: FUORI C'E IL DESERTO

Ultime notizie su Vannacci Salvini

Argomenti discussi: Lo strappo di Vannacci agita la Lega, Simoni segue subito il generale. Crippa: Lasci il posto in Regione; Nazione Futura di Giubilei impugna il simbolo Futuro Nazionale depositato da Vannacci: Troppo simile al nostro; Vannacci lascia la Lega, Borghi: Così facciamo il gioco di Renzi. Il video; Lega, Giorgetti: Chi vince con Vannacci? Scacchi sono una scienza, no gioco.

Lo strappo di Vannacci agita la Lega, Simoni segue subito il generale. Crippa: Lasci il posto in RegioneIl commissario: Listino bloccato? Ci siamo fidati delle persone sbagliate. Mossuto resta e spera nella scalata ... lanazione.it

Vannacci lascia la Lega, Borghi: Così facciamo il gioco di Renzi. Il videoLa notizia del passo indietro di Roberto Vannacc i dalla Lega irrompe nello studio dell'Aria che Tira dove è collegato anche uno dei deputati di punta del Carroccio, Claudio Borghi. David Parenzo non ... tg.la7.it

Giubilei: «Vannacci fa il gioco della sinistra» Secondo Francesco Giubilei, il generale Roberto Vannacci ha inferto un colpo basso al centrodestra. Ora la sinistra gongola. Guarda il video completo sul nostro canale YouTube: TivuVerita - facebook.com facebook

Un commento del collega Osho a un mio post mi ha fatto capire - e lo ringrazio - quale sia la posta in gioco della campagna governativa in atto: far passare Bonelli e Fratoianni come il corrispettivo di Vannacci. Mettiamoli allora in parallelo: Bonelli è un gradev x.com