Panini Comics presenta Jane Austen Comics Collection – Una raffinata edizione da collezione per celebrare il 250° anniversario della nascita della grande autrice

In occasione del  250° anniversario della nascita di Jane Austen, una delle autrici più amate della letteratura mondiale,  Panini Comics  celebra il suo straordinario lascito con un volume da collezione che porta i suoi capolavori sulle pagine del fumetto:  Jane Austen Comics Collection. Pagine:  488 Formato:  17×23,8 cm Rilegatura:  Cartonato Interni:  Colori Prezzo:  40,00 € Distribuzione:  Fumetteria, libreria, online L’elegante volume raccoglie gli adattamenti Marvel a fumetti di quattro romanzi immortali –  Orgoglio e pregiudizio,  Ragione e sentimento,  Emma e Northanger Abbey  – che hanno ispirato cinema, teatro e letteratura contemporanea. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

