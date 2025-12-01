In occasione del 250° anniversario della nascita di Jane Austen, una delle autrici più amate della letteratura mondiale, Panini Comics celebra il suo straordinario lascito con un volume da collezione che porta i suoi capolavori sulle pagine del fumetto: Jane Austen Comics Collection. Pagine: 488 Formato: 17×23,8 cm Rilegatura: Cartonato Interni: Colori Prezzo: 40,00 € Distribuzione: Fumetteria, libreria, online L’elegante volume raccoglie gli adattamenti Marvel a fumetti di quattro romanzi immortali – Orgoglio e pregiudizio, Ragione e sentimento, Emma e Northanger Abbey – che hanno ispirato cinema, teatro e letteratura contemporanea. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Panini Comics presenta “Jane Austen Comics Collection” – Una raffinata edizione da collezione per celebrare il 250° anniversario della nascita della grande autrice