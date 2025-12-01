Panini Comics presenta Jane Austen Comics Collection – Una raffinata edizione da collezione per celebrare il 250° anniversario della nascita della grande autrice
In occasione del 250° anniversario della nascita di Jane Austen, una delle autrici più amate della letteratura mondiale, Panini Comics celebra il suo straordinario lascito con un volume da collezione che porta i suoi capolavori sulle pagine del fumetto: Jane Austen Comics Collection. Pagine: 488 Formato: 17×23,8 cm Rilegatura: Cartonato Interni: Colori Prezzo: 40,00 € Distribuzione: Fumetteria, libreria, online L’elegante volume raccoglie gli adattamenti Marvel a fumetti di quattro romanzi immortali – Orgoglio e pregiudizio, Ragione e sentimento, Emma e Northanger Abbey – che hanno ispirato cinema, teatro e letteratura contemporanea. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Panini Comics Italia - facebook.com Vai su Facebook
Panini Comics Italia (@PaniniComicsIT) / Posts and Replies / X Vai su X
Lucca Comics & Games 2025, Panini presenta le nuove uscite del 2026: tutti i titoli in uscita - In casa Marvel, il formato Pocket debutta ufficialmente per Panini Comics anche per le graphic novel e one- Si legge su ilmattino.it
Lucca Comics & Games 2025, Panini presenta le nuove uscite del 2026: tutti i titoli in uscita - É partito ufficialmente il Lucca Comics & Games 2025, la più grande fiera del fumetto e dell'intrattenimento in Italia che, ogni anno, attira migliaia di appassionati da tutto il mondo. Segnala msn.com
Lucca Comics & Games 2025, Panini presenta le nuove uscite del 2026: tutti i titoli in uscita - E per Panini Comics arriva a maggio Assorted Crisis Events, serie antologica composta da diversi one- Da ilmattino.it