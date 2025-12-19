Lo stile di Dua Lipa continua a muoversi tra rigore e sperimentazione costruito attorno a un’estetica sartoriale raffinata

Lo stile di Dua Lipa continua a muoversi tra rigore e sperimentazione, come dimostra il look postato su Instagram il 17 dicembre, costruito attorno a un’estetica sartoriale raffinata. La pop star ha scelto un completo sartoriale Chanel della prima collezione di Matthieu Blazy, presentata lo scorso ottobre a Parigi, che unisce business chic ed eleganza metropolitana in chiave moderna. Il cuore del look è un tailleur composto da blazer cropped con bottoni dorati e collo corto, abbinato a pantaloni a gamba dritta che allungano la figura. Il tutto completato da: pumps nere a punta di Christian Louboutin, borsa flap blu a contrasto di Chanel e anello di Tiffany & Co. 🔗 Leggi su Amica.it

