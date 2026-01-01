Arnautovic nell’occhio del ciclone il dg della Stella Rossa lo attacca | È sovrappeso? Se non fosse per Stankovic non sarebbe più qui! Dovrebbe porsi quella domanda

Da internews24.com 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portale Inter News 24 analizza le recenti tensioni tra Arnautovic e la Stella Rossa, con il direttore generale Zvezdan Terzic che ha commentato criticamente la forma e le prestazioni dell’attaccante. La discussione sottolinea le problematiche legate alla condizione fisica del giocatore e il ruolo di Stankovic nel suo reinserimento. Un episodio che evidenzia le sfide di gestione e rendimento nel calcio professionistico.

Inter News 24 Arnautovic nell’occhio del ciclone, il dg della Stella Rossa, Zvezdan Terzic, lo critica per il suo rendimento e per la condizione fisica. È tempesta su Marko Arnautovic. Il direttore generale della Stella Rossa, Zvezdan Terzic, ha lanciato un attacco frontale all’ex attaccante dell’ Inter attraverso i microfoni di Mozzartsport. Il dirigente ha espresso profonda delusione per il rendimento del giocatore, arrivato come acquisto record ma limitato da continui infortuni, puntando il dito contro un presunto sovrappeso e uno stile di vita ritenuto poco professionale. Mentre dall’Austria rimbalzano voci di un possibile ritorno al Rapid Vienna, il futuro dell’ex punta dei nerazzurri a Belgrado è appeso a un filo. 🔗 Leggi su Internews24.com

arnautovic nell8217occhio del ciclone il dg della stella rossa lo attacca 200 sovrappeso se non fosse per stankovic non sarebbe pi249 qui dovrebbe porsi quella domanda

© Internews24.com - Arnautovic nell’occhio del ciclone, il dg della Stella Rossa lo attacca: «È sovrappeso? Se non fosse per Stankovic non sarebbe più qui! Dovrebbe porsi quella domanda»

Leggi anche: Stankovic si presenta alla Stella Rossa e ritrova Arnautovic: «Lui un mio compagno all’Inter, si divertiva più di…»

Leggi anche: La stampa africana attacca: se Anguissa fosse europeo o brasiliano sarebbe il miglior centrocampista al mondo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.