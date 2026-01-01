Arnautovic nell’occhio del ciclone il dg della Stella Rossa lo attacca | È sovrappeso? Se non fosse per Stankovic non sarebbe più qui! Dovrebbe porsi quella domanda

Il portale Inter News 24 analizza le recenti tensioni tra Arnautovic e la Stella Rossa, con il direttore generale Zvezdan Terzic che ha commentato criticamente la forma e le prestazioni dell’attaccante. La discussione sottolinea le problematiche legate alla condizione fisica del giocatore e il ruolo di Stankovic nel suo reinserimento. Un episodio che evidenzia le sfide di gestione e rendimento nel calcio professionistico.

Inter News 24 Arnautovic nell'occhio del ciclone, il dg della Stella Rossa, Zvezdan Terzic, lo critica per il suo rendimento e per la condizione fisica. È tempesta su Marko Arnautovic. Il direttore generale della Stella Rossa, Zvezdan Terzic, ha lanciato un attacco frontale all'ex attaccante dell' Inter attraverso i microfoni di Mozzartsport. Il dirigente ha espresso profonda delusione per il rendimento del giocatore, arrivato come acquisto record ma limitato da continui infortuni, puntando il dito contro un presunto sovrappeso e uno stile di vita ritenuto poco professionale. Mentre dall'Austria rimbalzano voci di un possibile ritorno al Rapid Vienna, il futuro dell'ex punta dei nerazzurri a Belgrado è appeso a un filo.

