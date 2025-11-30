Palladino non si sbottona dopo Atalanta Fiorentina | Il merito è dei ragazzi Ho parlato con tutti per responsabilizzarli se non fosse stato un grande gruppo non sarebbe stato possibile questo

Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così nel post-partita del match contro la Fiorentina di Serie A 202526. A SKY nel post-partita di Atalanta Fiorentina della 13ª giornata di Serie A, il tecnico Raffaele Palladino ha parlato così. PAROLE – «È stata una bella settimana, una vittoria in Champions e qui in casa, è stata una giornata importante perché ho visto il tutto gruppo coinvolto, sono dei ragazzi fantastici che sono dentro a quello che gli proponiamo. Non era facile contro una squadra viva che voleva fare risultato. Siamo soddisfatti di non aver preso gol. Sono soddisfatto ma ora dobbiamo continuare così» MERITI – «Il merito è dei ragazzi, io ho portato le mie idee e il mio gioco, ho cercato di instaurare un rapporto di dialogo e amicizia con loro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

