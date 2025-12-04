Nuovo piano nazionale disabilità | 66 azioni per cambiare il futuro dal peer teaching a scuola fino alla sicurezza sul lavoro

Il nuovo Piano Nazionale definisce 66 interventi strategici per i diritti delle persone con disabilità, spaziando dal supporto ai docenti tramite il peer teaching fino alla sicurezza sul lavoro e alla piena accessibilità dei servizi sanitari e turistici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

