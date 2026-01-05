È ancora possibile presentare domanda per il bonus e-bike a Firenze, fino al 31 marzo 2026. L'iniziativa, promossa dal Comune di Firenze, prevede uno stanziamento di 700.000 euro per incentivare l'acquisto di mezzi a pedalata assistita. Per conoscere i requisiti e le modalità di richiesta, è importante consultare le informazioni ufficiali entro la scadenza indicata.

Firenze, 5 gennaio 2026 – C'è tempo fino al 31 marzo per poter richiedere il bonus per l' acquisto di mezzi a pedalata assistita: l'iniziativa è promossa dal Comune di Firenze, con uno stanziamento di 700.000 euro. Il contributo copre fino all'80% del costo del mezzo: fino a 500 euro per le e-bike e fino a 1000 euro per le cargo-bike a pedalata assistita. Il bonus non è erogato solo come incentivo all'acquisto, ma all'utilizzo effettivo. Infatti il rimborso viene effettuato in due tranche:- 50% all'approvazione della domanda; - 50% al raggiungimento di 400 km percorsi (spostamenti casa-lavorostudio) entro 6 mesi, monitorati tramite l’ App If. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bonus e-bike Firenze, domande fino al 31 marzo

Leggi anche: Bonus sport 2025, fino a 300 euro per le attività sportive. Domande fino al 10 dicembre

Leggi anche: Contributi per l’editoria scolastica: piattaforma SIDI attiva, domande fino al 16 marzo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bonus bici a Firenze, bando da oltre 700.000 euro - bike e cargo bike a pedalata assistita, per favorire una mobilità ciclabile sempre più diffusa e adatta agli spostamenti ... ansa.it

Firenze, incentivi fino a 1.000 euro per e-bike e cargo bike - Il contributocopre fino all’80% del costo del mezzo: fino a 500 euro per le e- ecodallecitta.it

Bonus TPL - Ti porta Firenze 2025 - 1 abbonamento annuale (incluso il Bonus TPL 6+6 dell’anno precedente); NB: gli abbonati storici e i nuovi abbonati nait tra il 01/01/2007 e il 30/04/2012 sono considerati studenti se profilati come ... lanazione.it

? Ebike e cargo bike: bando da 728mila euro del Comune di Firenze. Contributi fino a 1000 euro ?

Donno Bikes. . Bici per trasportare 2 bambini: IO Flash Switch in prevendita, la cargo bike più innovativa e sicura - facebook.com facebook