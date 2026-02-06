Scuola Monticelli la risposta dei bambini alle scritte ' no vax'

Questa mattina, alla scuola dell’infanzia Monticelli, i bambini hanno risposto con entusiasmo alle scritte ‘no vax’ che erano state lasciate sui muri. L’assessora Maria Michela Tacchini ha spiegato di essere andata di persona sul posto giovedì, per verificare la situazione e coordinare le misure di sicurezza. La scena si è svolta tra i piccoli che, senza troppi pensieri, hanno iniziato a disegnarci sopra, dimostrando che la loro innocenza supera le polemiche.

L’assessora del municipio Centro Est Maria Michela Tacchini (AVS) ha fatto sapere di essere stata impegnata, giovedì 5 febbraio 2026, in sopralluoghi e coordinamento operativo presso la scuola dell’infanzia Monticelli. Una delle strutture scolastiche colpita dalle scritte vandaliche 'no vax'.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Scuola Monticelli Scritte «no vax», imbrattata la sede della Cgil di Bergamo Nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio, la sede della Cgil di Bergamo è stata imbrattata con scritte «no vax». Scritte No Vax alla sede della Cgil Bergamo, Toscano: “Gesti vigliacchi” La sede della Cgil di Bergamo è stata recentemente vittima di atti vandalici attribuibili ai No Vax. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Scuola Monticelli Argomenti discussi: Scuola Monticelli, la risposta dei bambini alle scritte 'no vax'; I bambini della scuola Monticelli rispondono alle scritte contro educazione sessuo-affettiva e sindaca Salis; MONTICELLI. Riconoscimento di Scuola Calcio di Terzo Livello. I bambini della scuola Monticelli rispondono alle scritte contro educazione sessuo-affettiva e sindaca SalisCon uno striscione colorato e multilingue Benvenuti, i piccoli alunni ribadiscono inclusione e accoglienza. Sopralluogo dell'assessora municipale Tacchini: Entro sabato mattina saranno rimosse ... lavocedigenova.it I bambini della scuola Monticelli rispondono alle scritte contro educazione sessuo-affettiva e sindaca Salis x.com Educazione sessuo-affettiva ai bimbi, voluta dalla Giunta Salis, che ha suscitato un mare di polemiche. Stamane alcune scritte cono comparse alla scuola d’infanzia Firpo in via Storace a Sampierdarena e alla scuola Monticelli in via Casata Centurione al Lag facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.