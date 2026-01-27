Scritte No Vax alla sede della Cgil Bergamo Toscano | Gesti vigliacchi

La sede della Cgil di Bergamo è stata recentemente vittima di atti vandalici attribuibili ai No Vax. Un gesto che, come sottolineato dal segretario Marco Toscano, non intende intimidire ma evidenziare tensioni e divisioni all’interno della comunità. La questione evidenzia l’importanza di un dialogo civile e rispettoso, anche in presenza di opinioni divergenti.

Bergamo. La sede della Cgil Bergamo è stata imbrattata da scritte attribuibili ai No Vax. Il segretario della Cgil Bergamo, Marco Toscano, commenta: “L’ennesimo atto vandalico contro una delle sedi della Cgil di Bergamo da parte di ambienti No Vax non intimidisce nessuno. Si tratta di gesti ossessivi e vigliacchi, che non hanno nulla a che fare con il dissenso e molto con l’incapacità di confrontarsi democraticamente. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati al più presto, anche per rispetto delle centinaia di bergamasche e bergamaschi che hanno perso la vita durante la pandemia, una ferita ancora aperta per questa comunità”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

