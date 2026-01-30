L’ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, si scaglia contro le decisioni italiane sugli agenti ICE in vista delle Olimpiadi. In un video, Bannon dice chiaramente: “Ritiriamo la squadra dai Giochi”, lasciando intendere che l’Italia non vuole la presenza di agenti statunitensi, ma lui non ci sta e si rivolge direttamente all’Italia con parole dure.

Steve Bannon, ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha attaccato in modo netto e diretto l'Italia per le polemiche sulla presenza degli agenti ICE nel nostro paese durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. "Citami letteralmente: fuck you" ha detto in un'intervista a LaRepubblica. Non usa giri di parole Bannon, uno dei punti di riferimento del mondo MAGA e dei movimenti di destra a livello internazionale. Dopo aver avuto un ruolo centrale nella prima campagna presidenziale di Trump nel 2016 ed esser stato consigliere alla Casa Bianca nei primi mesi del primo mandato del Presidente, Bannon non ha più ricoperto ruoli istituzionali né ha partecipato alle successive campagne elettorali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Steve Bannon: "Non volete gli agenti Ice alle Olimpiadi? Fuck You Italia"

Steve Bannon attacca l’Italia, accusandola di aver fatto entrare “terroristi e criminali” e di aver poi rifiutato gli agenti dell’Ice per la sicurezza.

Il Viminale ha chiarito cosa faranno gli agenti dell’ICE alle Olimpiadi di Milano e Cortina.

