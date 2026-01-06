Da Sorrentino a Martone i grandi autori guidano il cinema italiano 2026 | i film in uscita

Nel panorama cinematografico italiano del 2026, i registi di grande esperienza come Sorrentino, Martone e gli altri autori di rilievo guidano un settore che si sta lentamente riprendendo dopo le recenti sfide. Le prossime uscite promettono di consolidare la qualità e la varietà del cinema italiano, mantenendo un atteggiamento di attenzione e fiducia verso il futuro. Un anno di attese e di nuove produzioni che riflettono la tradizione e l’innovazione del nostro cinema.

Roma, 6 gennaio 2026 – Dopo la tempesta perfetta, mediatica e al box office, di Buen Camino di Zalone, il cinema italiano si affaccia timidamente al 2026 con un misto di prudenza e speranza, affidandosi a registi collaudati come Sorrentino, Muccino, Martone, Amelio, Avati e Moretti. Nomi solidi, di quelli che non fanno gridare alla rivoluzione, ma almeno evitano il collasso. Questi sono solo alcuni dei titoli che scenderanno in campo nel 2026, mentre il 2025 si chiude con numeri che certificano una stabilità senza entusiasmi. I cinema italiani hanno registrato un incasso complessivo di circa 496 milioni di euro, con 68 milioni di biglietti venduti, un risultato in linea con il 2023 e il 2024. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Sorrentino e Martone nella shortlist degli European Film Awards 2026 Leggi anche: Cinema, da Sorrentino a Moretti: tutti i film italiani in arrivo nel 2026 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I film italiani più attesi 2026: dal presidente di Sorrentino al Marchionne di Bellocchio; Da Paolo Sorrentino a Moretti, ecco il cinema italiano 2026; Checco Zalone traina il 2026, poi Sorrentino, Moretti e tanti altri; Cinema italiano, da Sorrentino a Moretti: ecco cosa ci regala il grande schermo nel 2026. Da Paolo Sorrentino a Moretti, ecco il cinema italiano 2026 - Dopo la tempesta perfetta, mediatica e al box office, di 'Buen Camino' di Zalone, il cinema italiano si affaccia timidamente al 2026 pieno di speranza con registi collaudati come Sorrentino, Muccino, ... msn.com

I film italiani più attesi 2026: dal presidente di Sorrentino al Marchionne di Bellocchio - Dal ritorno di Moretti al nuovo film corale di Muccino, tra film politici, biopic attesissimi, grandi autori e commedie popolari, la prossima stagione promette di essere piena di sorprese ... msn.com

Sorrentino e Martone nella shortlist degli European Film Awards 2026 - In lizza per una nomination i film La Grazia e Fuori, oltre a Duse di Pietro Marcello, Bugonia di Yorgos Lanthimos e all’acclamato La voce di Hind Rajab. lettera43.it

Ugo Capolupo è docente di Art Direction II nel triennio di Regia per il Cinema e la Pubblicità e di Podcast Social nel triennio di Design della Comunicazione. Dai primi passi nel cinema accanto a registi come Martone, Sorrentino e Salvatores, fino ai format - facebook.com facebook

