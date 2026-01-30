scritto con il corpo arriva la mostra

Arezzo apre le porte alla mostra Scritto con il corpo. Si tratta di un percorso che unisce arte e letteratura per ragazzi, concentrandosi su corpo, movimento e danza. La mostra fa parte del progetto più ampio Quello che ci muove ed è pronta ad accogliere i visitatori con installazioni e attività pensate per coinvolgere giovani e adulti.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Si apre al pubblico con una mostra Scritto con il corpo, il percorso plurale e complementare per esplorare corpo, movimento e danza attraverso l’arte e la letteratura per ragazzi, sviluppato nell’ambito del più vasto progetto Quello che ci muove. Ideato e realizzato da Ilaria Gradassi e Marcella Manco - insegnanti e referenti alla Severi dell’intero progetto - Scritto con il corpo ha inteso rafforzare i legami tra corpo e mente, movimento e vita immaginativa, tradizione e innovazione, ripartendo dall’ABC e tentando di costruire e interiorizzare alfabeti minimi fatti di signi?cati ampi e partecipazione concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

