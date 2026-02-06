Scotti scontro con la capolista In campo con maggiori certezze Logoh sempre più fondamentale

Domani alle 18.30 alla palestra Giordani di Milano, l’Use Rosa Scotti affronta nuovamente la capolista del girone. Dopo due settimane dalla sconfitta contro Costa Masnaga, la squadra si presenta con maggiori certezze e più fiducia. In campo, Scotti si prepara a uno scontro diretto, mentre Logoh diventa sempre più importante per le sorti della squadra.

A distanza di due settimane dal ko di misura casalingo contro Costa Masnaga, domani alle 18.30 alla palestra Giordani di Milano l’ Use Rosa Scotti si troverà di nuovo di fronte alla capolista del girone. Nel frattempo, infatti, Sanga Milano ha staccato di due punti in vetta alla classifica proprio Costa Masnaga grazie ad un invidiabile striscia positiva di 13 vittorie consecutive. L’ultima e per altro unica sconfitta stagionale delle lombarde, che sono imbattute in casa, risale infatti allo scorso 19 ottobre nel derby di Milano contro le Stars. A differenza dell’andata, quando persero di 12 punti (55-67) stavolta però le biancorosse empolesi possono scendere in campo con maggiori certezze forti di nove successi nelle ultime dieci uscite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

