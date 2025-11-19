Scontro a distanza tra Fico e De Luca il ‘campo largo’ sembra sempre più un ‘campo minato’
Tempo di lettura: 3 minuti A Benevento, oggi, il centrosinistra campano ha offerto uno spettacolo che ricorda più una battaglia tra trincee che una coalizione unita in vista delle regionali. Da una parte Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania; dall’altra il suo predecessore, l’attuale governatore Vincenzo De Luca. In mezzo, l’immancabile tema delle aree interne, diventato il pretesto perfetto per far detonare tensioni che covavano da settimane. In mattinata De Luca, arrivato nel Sannio per sostenere le candidature di Mino Mortaruolo e Stefania Pavone, ha affondato il colpo senza esitazioni, puntando il dito proprio contro coloro che dovrebbero essere compagni di viaggio: “Mi è capitato di ascoltare per settimane parlare di aree interne notabili che non hanno mosso un dito per le aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
È il primo scontro a distanza in tre anni, per interposta persona, tra Quirinale e Palazzo Chigi. Si cerca di destabilizzare l'istituzione più amata, la presidenza della Repubblica. Gianluca Di Feo a #ilcavalloelatorre Guarda su RaiPlay: raiplay.it/video/2025/11/… Vai su X
LO SCONTRO¦Botta e risposta a distanza sulla scelta dell'Amministrazione di ricorrere a un'agenzia interinale per l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato https://tinyurl.com/3bj29t6s - facebook.com Vai su Facebook
Scontro sulla casa di Fico al Circeo. FdI: 'Condonata'. La replica: 'Falso' - La campagna elettorale per le Regionali in Campania si avvia verso il rush finale e si alzano i toni. Lo riporta ansa.it
Scontro sul condono, Fico attacca Cirielli. 'Sceneggiate' - Ad una settimana dalle elezioni si accende la campagna elettorale in Campania: al centro dello scontro tra centrodestra e centrosinista è l'emendamento di Fratelli d'Italia alla manovra che prevede la ... Riporta ansa.it
Campania: Vietri (FdI), 'Fico prende distanze da De Luca su ecoballe?' - "Le ecoballe sono uno dei simboli giù evidenti del fallimento di De Luca e del centrosinistra in Campania. Lo riporta msn.com