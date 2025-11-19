Tempo di lettura: 3 minuti A Benevento, oggi, il centrosinistra campano ha offerto uno spettacolo che ricorda più una battaglia tra trincee che una coalizione unita in vista delle regionali. Da una parte Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania; dall’altra il suo predecessore, l’attuale governatore Vincenzo De Luca. In mezzo, l’immancabile tema delle aree interne, diventato il pretesto perfetto per far detonare tensioni che covavano da settimane. In mattinata De Luca, arrivato nel Sannio per sostenere le candidature di Mino Mortaruolo e Stefania Pavone, ha affondato il colpo senza esitazioni, puntando il dito proprio contro coloro che dovrebbero essere compagni di viaggio: “Mi è capitato di ascoltare per settimane parlare di aree interne notabili che non hanno mosso un dito per le aree interne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scontro a distanza tra Fico e De Luca, il ‘campo largo’ sembra sempre più un ‘campo minato’