Rabiot l’oro del Milan | con lui in campo non si prende gol È sempre più fondamentale
Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è il vero equilibratore del Milan di Massimiliano Allegri: quando gioca l'ex juventino in mediana, la difesa subisce poco gli assalti degli avversari e praticamente non incassa gol. Ecco i dati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
