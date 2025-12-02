Rabiot l’oro del Milan | con lui in campo non si prende gol È sempre più fondamentale

2 dic 2025

Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, è il vero equilibratore del Milan di Massimiliano Allegri: quando gioca l'ex juventino in mediana, la difesa subisce poco gli assalti degli avversari e praticamente non incassa gol. Ecco i dati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot, l’oro del Milan: con lui in campo non si prende gol. È sempre più fondamentale

