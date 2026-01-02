La Uil Fpl blinda la Cardiologia dell' ospedale di Eboli | Un modello virtuoso

La Uil Fpl conferma l’eccellenza della Cardiologia dell’ospedale di Eboli, definendola un modello virtuoso. Con oltre 1.700 procedure di emodinamica in un anno, il reparto si distingue per i risultati raggiunti, tra cui la chiusura dell’auricola sinistra, posizionandosi tra i primi a livello nazionale e rappresentando un punto di riferimento importante nel panorama sanitario campano.

Oltre 1.700 procedure di emodinamica in un anno, un primato campano per la chiusura dell'auricola sinistra e volumi che pongono il reparto ai vertici nazionali. La Uil Fpl promuove a pieni voti la Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Eboli, definendo la struttura diretta da Michele Capasso un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

