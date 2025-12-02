Tumore al fegato nuova scoperta al De Bellis | una molecola affama il carcinoma e potenzia le cure

Una ricerca dell’Ircss Saverio De Bellis di Castellana Grotte apre nuove prospettive nel trattamento del carcinoma epatico, grazie alla scoperta di una strategia capace di limitare la crescita del tumore “affamandolo” di ossigeno e nutrienti.I ricercatori hanno osservato che il Proteoglicano-4. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Scopri altri approfondimenti

Tumore al fegato: al Gemelli si tratta con la radioembolizzazione Eseguito con successo al policlinico romano il primo intervento su un paziente di 84 anni. La sofisticata tecnica rappresenta un’opzione terapeutica per i pazienti con tumore epatico resistente a - facebook.com Vai su Facebook

Tumore del seno. Scoperta allo IEO una nuova forma ereditaria. L’appello dei senologi alle donne - Lo studio, pubblicato su JAMA Network Open, è stato finanziato dal Ministero della salute. quotidianosanita.it scrive

Tumori, il consumo di fibre migliora la resistenza: la nuova scoperta. Ecco quante assumerne e come - Tra i batteri presenti ve ne sono alcuni che si alimentano di fibre indigeribili e le fermentano in particolari ... Da ilmessaggero.it

Tumore al seno, contro le forme più difficili arriva l'identikit epigenetico - Un identikit epigenetico del cancro al seno (e in futuro anche di altri tumori) per cure mirate contro le forme più difficili, ancora orfane di terapia. Riporta adnkronos.com

Tumore al fegato in aumento negli under 50, uno studio spiega le cause. Focus sulla prevenzione - E' allerta cancro al fegato, soprattutto nei giovani: secondo gli esperti, entro il 2050 i casi dovrebbero raddoppiare. Riporta ilmessaggero.it

Tumori alla vescica, scoperta shock: ecco il biomarcatore che diventa un’arma segreta contro il cancro - Una scoperta rivoluzionaria per i tumori alla vescica: cosa sappiamo di questo biomarcatore. Secondo blitzquotidiano.it