I deputati della Lega Ziello e Sasso, insieme a Pozzolo, hanno presentato un emendamento che blocca l’invio di nuove armi a Kiev. La proposta chiede di sospendere ogni autorizzazione del governo italiano per forniture militari all’Ucraina. La decisione arriva dopo che Pozzolo, già coinvolto in altre iniziative, si è unito ai due leghisti in questa azione politica. Ora si aspetta il voto in Parlamento, mentre la tensione sulla questione delle armi resta alta.

Un emendamento al decreto Ucraina per chiedere “la soppressione totale dell’impegno da parte del governo dell’autorizzazione all’ invio di nuove forniture e equipaggiamenti militari a favore delle autorità governative di Kiev”. Un testo che, in pratica, snaturerebbe i contenuti già approvati da tutti i componenti del governo, Lega compresa. A firmalo tre deputati: l’ex Fdi, divenuto noto per lo sparo di Capodanno, Emanuele Pozzolo e i due leghisti Edoardo Ziello e Rossano Sasso. Tutti e tre sono considerati vicini a Roberto Vannacci, ma solo Pozzolo ha ufficializzato il passaggio a Futuro Nazionale, il partito lanciato dal generale dopo il divorzio con il Carroccio, con tanto di spericolato parallelismo con Charles de Gaulle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I leghisti Ziello e Sasso insieme a Pozzolo (già passato con Vannacci) firmano un emendamento contro la armi a Kiev

Approfondimenti su Ziello Sasso

La Lega si divide sulla questione dell’invio di armi a Kiev, con i deputati Sasso e Ziello che votano contro.

In Parlamento si registrano divergenze all’interno della Lega riguardo al sostegno militare all’Ucraina.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ziello Sasso

Argomenti discussi: Chi sono i parlamentari che potrebbero seguire Vannacci in Futuro Nazionale; Ziello e Ciavarrella con il Generale. Il futuro dei vannacciani a Pisa; Chi potrebbe seguire Vannacci alla Camera dopo il divorzio dalla Lega: da Pozzolo a Furgiuele, tutti i nomi; Lo show dell'ex militare: È Salvini il traditore. E arruola Corona e No Vax.

Due leghisti vicini a Vannacci firmano l'emendamento contro le armi a KievI deputati leghisti Edoardo Ziello e Roberto Sasso, ritenuti vicini a Roberto Vannacci, e Emanuele Pozzolo (ex FdI già passato tra le file di Futuro Nazionale) hanno sottoscritto un emendamento al dec ... ansa.it

Ziello e Ciavarrella con il Generale. Il futuro dei vannacciani a PisaDato per certo anche il passaggio al neonato Futuro Nazionale del consigliere comunale Angelo Ciavarella, oggi in Lega, eletto in precedenza con Pisa al Centro e ufficiale dell’Esercito italiano. lanazione.it

Ideputati leghisti Edoardo Ziello e Roberto Sasso, ritenuti vicini a Roberto Vannacci, e Emanuele Pozzolo (ex FdI già passato tra le file di Futuro Nazionale) hanno sottoscritto un emendamento al decreto Ucraina che chiede "la soppressione totale dell'impegn facebook

Due leghisti vicini a Vannacci firmano l'emendamento contro le armi a Kiev Ziello, se lascerò la Lega per il generale "Del doman non v'è certezza" #ANSA x.com